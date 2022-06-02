За полгода в Казани отремонтировали 110 ливневых колодцев

Вместе с тем дорожники откачали более трех тысяч кубометров воды в местах подтоплений. Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

С начала года в Казани отремонтировали 110 ливневых колодцев, восстановили пропускную способность 1,3 тысячи метров сетей ливневой канализации и откачали более трех тысяч кубометров воды в местах подтоплений. Работы по очистке дождеприемников продолжаются, отмечают в Комитете внешнего благоустройства города.

Отметим, что в 2021 году в столице Татарстана прочистили около 12 километров магистральных коллекторов.

Общая протяженность ливневых сетей Казани составляет 443 километра.

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