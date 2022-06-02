В Казани на две недели ограничат движение по улице Фучика

Проезжую часть на участке перекроют частично, местный проезд и тротуар - полностью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С пятницы, 3 июня, в Казани будет ограничено движение по улице Фучика. Речь идет об участке возле домов №№145а и 149, где начнутся работы по выносу коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии метро. Там частично перекроют проезжую часть и полностью - местный проезд и тротуар.

Ограничение движения будет действовать вплоть до 16 июня, сообщают власти города.

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