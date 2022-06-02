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Общество2 июня 2022 9:46

В Казани на две недели ограничат движение по улице Фучика

Вплоть до 16 июня там будут проводиться работы по выносу коммуникаций из зоны строительства метро
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Проезжую часть на участке перекроют частично, местный проезд и тротуар - полностью.

Проезжую часть на участке перекроют частично, местный проезд и тротуар - полностью.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С пятницы, 3 июня, в Казани будет ограничено движение по улице Фучика. Речь идет об участке возле домов №№145а и 149, где начнутся работы по выносу коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии метро. Там частично перекроют проезжую часть и полностью - местный проезд и тротуар.

Ограничение движения будет действовать вплоть до 16 июня, сообщают власти города.

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