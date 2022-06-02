В Казани демонтируют 13 незаконно установленных торговых объектов

Среди самовольно установленных точек торговые павильоны и автофургон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани обнаружены еще 13 незаконно установленных объектов движимого имущества, среди которых торговые павильоны и автофургон. Они расположены на улицах Бигичева, Воровского, Дементьева, Интернациональная, Татарстан и Фучика, а также на Мамадышском тракте и полуострове Локомотив.

Владельцы объектов могут демонтировать их самостоятельно до 6 июня. В противном случае они будут убраны в принудительном порядке, сообщают власти города.

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