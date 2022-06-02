В Татарстане ожидаются грозы и ветер порывами до 18 м/с

При этом ночью в регионе прогнозируется до +14 градусов, а днем - до +28. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 3 июня, в Татарстане в целом и Казани в частности ожидается гроза и кратковременные усиления ветра до 18 м/с. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, ночью в регионе будет от +9 до +14 градусов, днем - от +23 до +28.

Похожая погода с грозами и ветром ждет татарстанцев и в субботу, 4 июня.

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