В Татарстане избитая женщина сбежала от своего сожителя к соседке по водосточной трубе

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летний житель села Терси Агрызского района подозревается в покушении на убийство сожительницы. По версии следствия, ночью на 31 мая он пришел домой пьяным, из-за чего 33-летняя подруга сделала ему замечание. В ответ на это мужчина повалил женщину на пол, после чего стал пинать ногами и душить.

Когда злоумышленник вышел на кухню, женщина спустилась по водосточной трубе к соседке и только там потеряла сознание. С разрывами внутренних органов и обильной кровопотерей потерпевшая была госпитализирована, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Свою вину мужчина не признает. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого на время расследования уголовного дела.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram.