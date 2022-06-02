Экс-глава Управления эксплуатации Нижне-Камского водохранилища ответит перед судом за взятку и мошенничество

На данный момент обвиняемый находится в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора ФГУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища», который обвиняется в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину 57-летний мужчина не признает. Сейчас он находится в СИЗО, но в скором времени предстанет перед судом.

По версии следствия, обвиняемый и глава одного из частных охранных предприятий заключили госконтракт по круглосуточной охране защитной дамбы Старо-Татышевской сельхознизины, а также территории Актанышского производственного участка водохранилища. С 2018 по 2020 годы руководитель ЧОП вносил в документы недостоверные данные о количестве привлеченных к работе охранников, а обвиняемый подписал их.

Утверждается, что таким образом, охранное предприятие незаконно получило более 6,6 миллиона рублей. Обвиняемому же от главы ЧОП досталось порядка 3,5 миллиона рублей.

- Следует отметить, что в настоящее время в отношении обвиняемого продолжается расследование уголовного дела по факту получения взяток от подчиненных на сумму более 620 тысяч рублей, - замечают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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