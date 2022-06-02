В Марий Эл иномарка врезалась в дорожный знак и опрокинулась в кювет, погибли двое

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около четырех часов вечера в среду, 1 июня, на 65 километре автодороги «Помары – Коркатово» Моркинского района автомобиль Renault врезался в дорожный знак, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 40-летний водитель не справился с управлением.

40-летний пассажир иномарки скончался на месте. Водитель умер в больнице. На момент ДТП ни один из мужчин не был пристегнут ремнями безопасности, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

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