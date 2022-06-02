В июне в Казани будет ограничено движение по улицам Адоратского и Чуйкова

Автомобилистам стоит заранее продумывать свой маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июне в Казани будет частично и временно ограничено движение транспорта по улицам Адоратского и Чуйкова. Причина этого - строительство кабельной канализации.

Так, с 2 по 18 июня будет перекрыта дорога возле домов №№27, 38а, 38б по улице Адоратского и дома №56 по улице Чуйкова. А с 19 по 24 июня ограничат движение на перекрестке улиц возле дома №69/1 на Чуйкова.

После - с 25 по 29 июня - будет перекрыта дорога у домов №№73 и 75 по улице Чуйкова.

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