Во время усиления границы России погиб 26-летний уроженец Бугульминского района

Молодой человек посмертно награжден орденом Мужества. Фото: пресс-служба Бугульминского муниципального района

В селе Кудашево Бугульминского района простились с Рамисом Каюмовым. Он погиб в ходе выполнения государственной задачи по усилению границы России 26 мая. Проводить военнослужащего в последний путь пришли не только родные и друзья, но и одноклассники и школьные учителя.

Рамису Каюмову было 26 лет. Молодой человек посмертно награжден орденом Мужества, сообщает пресс-служба района.

Фото: пресс-служба Бугульминского муниципального района

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