В Татарстане начались поиски мужчины с тростью, который пропал в начале мая

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Татарстане начались активные поиски 60-летнего Александра Александрова, который перестал выходить на связь с родными 11 мая. Мужчина может быть в селе Пестрецы или в Казани, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Александр ростом около 170 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. Мужчина двигается при помощи трости. На момент пропажи он был одет в серую куртку, джинсы, черные ботинки и серую кепку.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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