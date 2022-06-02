После стрельбы по зданию Драмтеатра в Набережных Челнах возбудили уголовное дело

Расследование контролирует городская прокуратура. Фото: Иван ВИСЛОВ

В отношении 22-летнего жителя Набережных Челнов возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Молодой человек подозревается в стрельбе из пневматического оружия по стеклам строящегося здания Драматического театра. Преступление произошло в ночь на среду, 1 июня.

- Расследование контролирует городская прокуратура, - сообщают в надзорном ведомстве.

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