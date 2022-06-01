В Набережных Челнах поймали стрелявшего по витражам строящегося здания Драматического театра

Сообщается, что стрельба велась из пневматического оружия. Фото: Иван ВИСЛОВ

В ночь на 1 июня неизвестный из пневматического оружия расстрелял витражи строящегося здания Драматического театра в Набережных Челнах. После этого, по предварительным данным, он скрылся на автомобиле. В течение суток личность стрелявшего была установлена – 21-летний местный житель был задержан, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Обстоятельства произошедшего, как и размер причиненного ущерба, устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», - отметили в надзорном ведомстве.

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