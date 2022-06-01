Чувашская энергосбытовая компания подарила детям праздник радости и добра

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Чувашская энергосбытовая компания (группа компаний Трансэнергопром) продолжает помогать детям. Детям, которые как никто нуждается в помощи.

В Международный День защиты детей энергетики приготовили настоящий подарок воспитанникам Шумерлинского и Чебоксарского центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для ребят из Порецкого детского дома им И.Н. Ульянова.

Они пригласили всех детей в столицу Чувашии и организовали для них обширную программу в праздничный день: увлекательная игра «Форд Баярд» в парке «Лакреевский лес», обзорную экскурсию по музею-кораблю «Чебоксары» и прогулку на берегу Волги.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

- День удался! Столько эмоций от игры! Прекрасная и захватывающая, прямо сердце в пятки уходит. Игра очень крутая, - поделилась впечатлениями Вика из Шумерлинского центра.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Советник генерального директора Трансэнергопром Александр Гончаров от имени руководства компании поздравил детей с праздником:

«Дети не должны быть дети обделены вниманием, и мы протягиваем руку дружбы. Если несколько лет назад это был только Шумеринский центр для детей-сирот, то сегодня мы дружим со всеми детскими домами республики. Мы проводим различные встречи, мероприятия, отмечаем наши праздники вместе с ними и их праздники вместе с ними. Они участвуют с нами и в профессиональных, и в спортивных мероприятиях, дарят нам чудесные подарки, изготовленные собственными руками. В наших планах укреплять и углублять дружбу. Так что впереди ребят ждет еще немало открытий».

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Искренние слова благодарности за поддержку детей выразила и заведующий сектором организации деятельности по опеке и попечительству и защите прав детей Минобразования Чувашии Татьяна Игоревна Васильева.

- Меня радует, что вы поддерживаете подопечных и словом, и делом. У вас уже живут свои традиции и праздники. Дети уже знают, что вы их опора, - сказала она.

- Мы искренне благодарны своим шефам, они нас радуют сюрпризами. Мы сними очень дружим и каждый раз ждем что-то нового от них. Наши дети ждут встречи с энергетиками, потому что знают, что будет очень интересно, - отметила воспитатель Шумерлинского центра для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Елена Мельникова.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Как социально ответственная компания Трансэнергопром реализует комплексную благотворительную программу по формированию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни во всех регионах присутствия. Ее приоритетными направлениями являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Материал Александровой Людмилы Александровны, пресс-секретарь АО «Чувашская энергосбытовая компания».