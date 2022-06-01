На улицах Казани протестируют новый автобус МАЗ-203047

Внешне новый автобус сложно отличить от МАЗа второго поколения. Фото: Комитет по транспорту Казани

В течение ближайших полутора месяцев на улицах Казани будут тестировать новый низкопольноый автобус МАЗ-203047. По итогам такой проверки городские власти примут решение использовать его дальше или нет.

Особенность нового автобуса в том, что он собран из деталей не из недружественных стран. Его вместимость - 101 пассажир, в салоне имеется 32 сидячих места, также он оборудован кондиционером. При этом внешне новый автобус сложно отличить от МАЗа второго поколения, разве что благодаря зеленым наклейкам на боковых стеклах.

Сначала четыре недели его будут тестировать на маршрутах ПАТП №2 - №№5, 18, 22 и 31, а следующие две недели новый автобус выйдет на маршруты КПАТП №9.

- Свои отзывы о новом автобусе пассажиры могут оставить по телефону: +7(843)275-30-50, - сообщили в комитете по транспорту Казани.

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