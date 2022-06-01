Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 июня 2022 15:29

Рустам Минниханов как президент Татарстана в документах может значиться до следующего года

С 1 июня вступил в силу федеральный закон о наименовании руководителей субъектов Российской Федерации не иначе как толок главами или губернаторами
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Дается время для приведение бумаг в соответствии с действующим российским законодательством. Фото: president.tatarstan.ru

Дается время для приведение бумаг в соответствии с действующим российским законодательством. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 1 июня, вступил в силу закон о наименовании руководителей субъектов Российской Федерации только главами или губернаторами. В связи с этим Рустам Минниханов больше не сможет называться президентом Татарстана.

Однако, в документах он будет значится таковым вплоть до 1 января 2023 года. Именно столько дается времени, чтобы привести все бумаги в соответствии с действующим российским законодательством.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram