Рустам Минниханов как президент Татарстана в документах может значиться до следующего года

Дается время для приведение бумаг в соответствии с действующим российским законодательством. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 1 июня, вступил в силу закон о наименовании руководителей субъектов Российской Федерации только главами или губернаторами. В связи с этим Рустам Минниханов больше не сможет называться президентом Татарстана.

Однако, в документах он будет значится таковым вплоть до 1 января 2023 года. Именно столько дается времени, чтобы привести все бумаги в соответствии с действующим российским законодательством.

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