В аэропорту Казани задержали пассажира из Турции, у которого обнаружили мини-магазин для мусульманок

Общее количество всех вещей и предметов составило 639 штук.

Внимание сотрудников Татарстанской таможни в аэропорту Казани привлек пассажир, прилетевший из Стамбула. При нем была внушительная сумка. При этом по возвращению в Россию он выбрал «зеленый коридор», тем самым заявив, что у него нет при себе вещей, которые нужно декларировать.

- При осмотре в его сумке был обнаружен настоящий мини-магазин принадлежностей для женщин-мусульманок: платки различных цветов и узоров, бони с завязками и без, нарукавники, головные уборы с козырьком, аксессуары для платков (декоративные иголки, булавки со стразами, украшения в виде бус). Общее количество всех вещей и предметов составило 639 штук, - сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

30-летний мужчина, который, к слову, является директором местной фирмы, на все вопросы отвечал, что и не знал о необходимости декларировать такой груз. В итоге в отношении жителя Татарстана возбудили административное дело по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

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