В Набережных Челнах простились с добровольцем Василием Маковеевым, погибшим в ходе спецоперации в Украине

Организацию похорон мужчины взяли на себя местные власти. Фото: nabchelny.ru

В среду, 1 июня, в Набережных Челнах простились с Василием Маковеевым, погибшим в ходе спецоперации в Украине. Многодетный отец вошел в добровольческий отряд 21 апреля. Ему было 56 лет.

- Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы защитить нашу страну, нашу республику, отстоять право на нормальную жизнь обычным людям, добиться того, чтобы историческая правда о нашей Родине осталась неприкосновенной, - заявил в ходе траурной церемонии руководитель Исполкома города Фарид Салахов.

Организацию похорон Василия Маковеева взяли на себя местные власти. Мужчину проводили в последний путь залпами.

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