С начала года из окон домов в Набережных Челнах выпали четыре ребенка

Причинами подобных происшествий чаще всего становятся невнимательность и безответственность взрослых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала текущего года в Набережных Челнах из окон домов выпали уже четверо детей. К счастью, все они остались живы, сообщают в Управлении здравоохранения города.

В 2021 году из окон в татарстанском автограде выпали 14 детей, трое из которых погибли.

По словам медиком, причинами таких трагедий чаще всего становятся невнимательность и безответственность взрослых. В теплую погоду, когда окна в квартирах открыты, дети облокачиваются о москитные сетки, которые не выдерживают их веса и рвутся.

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