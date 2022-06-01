Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2022 12:00

С начала года из окон домов в Набережных Челнах выпали четыре ребенка

Все они остались живы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причинами подобных происшествий чаще всего становятся невнимательность и безответственность взрослых.

Причинами подобных происшествий чаще всего становятся невнимательность и безответственность взрослых.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала текущего года в Набережных Челнах из окон домов выпали уже четверо детей. К счастью, все они остались живы, сообщают в Управлении здравоохранения города.

В 2021 году из окон в татарстанском автограде выпали 14 детей, трое из которых погибли.

По словам медиком, причинами таких трагедий чаще всего становятся невнимательность и безответственность взрослых. В теплую погоду, когда окна в квартирах открыты, дети облокачиваются о москитные сетки, которые не выдерживают их веса и рвутся.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram