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Общество1 июня 2022 13:29

«Валдай 45 Р» совершил первый рейс из Чебоксар в Казань

На выходные почти все места на судне выкуплены
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
в скором времени ожидается открытие еще четырех маршрутов по Волге. Фото: cap.ru

в скором времени ожидается открытие еще четырех маршрутов по Волге. Фото: cap.ru

В среду, 1 июня, «Валдай 45 Р» совершил первый рейс из Чебоксар в Казань. Там самым был дан старт возрождению межрегиональных речных пассажирских перевозок по Волге.

Загрузка на первом рейсе составила 37 пассажиров из 45 возможных. На выходные же почти все места на судне выкуплены.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, в скором времени ожидается открытие еще четырех маршрутов по реке: Чебоксары – Козьмодемьянск – Макарьевский монастырь, Чебоксары – Юрино, Чебоксары – Нижний Новгород и Чебоксары – Мариинский Посад – Свияжск.

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