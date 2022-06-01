Студент КНИТУ стал призером международной олимпиады

Фото: предоставлено пресс-службой

На базе Государственного энергетического института Туркменистана состоялась Международная интернет-олимпиада по теоретической механике. В ней приняли участие студенты 60 вузов из 8 стран, в том числе России.

КНИТУ на этой олимпиаде успешно представил Юрий Мельник, студент 2 курса механического факультета института химического и нефтяного машиностроения. Он награжден дипломом второй степени.

Фото: предоставлено пресс-службой

Для Юрия это не первая победа на интеллектуальных соревнованиях - в апреле он завоевал бронзовую медаль на другой Международной интернет-олимпиаде по теоретической механике, в которой приняли участие более 600 студентов из стран СНГ.

- К этим олимпиадам Юрий готовился в течение всего учебного года, - рассказывает наставник студента доцент кафедры основы конструирования и прикладной механики КНИТУ Айрат Муштари. -Таких успехов он смог достичь благодаря не только отличным способностям, но и серьезному интересу к предмету и большому трудолюбию.

Сам участник о своих достижениях говорит скромно

- Конкуренция была серьезной, - поделился Юрий Мельник. - Наилучшие результаты показали студенты знаменитого Московского физико-технического института и Северо-западного политехнического университета (Китай, г. Сиань). Я рад, что мне удалось на олимпиаде решить несколько сложных задач и благодаря этому войти в число призеров второй степени.Также хотелось бы поблагодарить моего преподавателя Айрата Ильдаровича Муштари, благодаря которому удалось достичь таких результатов.