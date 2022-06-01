В Чувашии двух парней признали виновными в угоне авто и сексе с 15-летней школьницей

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии двух молодых людей в возрасте 16 и 19 лет признали виновными в угоне автомобиля, а того, что постарше, еще и в половом сношении с 15-летней девушкой. Первый приговорен к году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, второй - к двум годам и месяцу лишения свободы также условно и с тем же испытательным сроком.

Суд установил, что поздно вечером 23 января молодые люди угнали «ВАЗ-2105», припаркованный во дворе одного из домов Новоюжного района Чебоксар. Для этого 16-летний подросток разбил окно легковушки бутылкой, а его сообщник замкнул провода зажигания и запустил двигатель.

Хозяин автомобиля видел, как злоумышленников, но не смог их догнать. Спустя время парни сами бросили «ВАЗ» и скрылись.

Также установлено, что 19-летний преступник неоднократно занимался сексом со своей 15-летней подругой, что запрещено законом.

- Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщает следственное управление СКР по республике.

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