Дельтаплан, пилот которого разбился в Татарстане, принадлежал КФК «Новый Юраш»

От удара об землю аппарат был полностью разрушен. Фото: МЧС Татарстана

Стало известно, что дельтаплан, который совершил жесткую посадку в поле у села Альметьево в Елабужском районе, принадлежал КФК «Новый Юраш». В это злополучное утро аппарат проводил обработку полей гербицидами.

Напомним, от удара об землю техника была полностью разрушена. 65-летний пилот получил травмы, от которых скончался на месте.

Трагедия произошла у села Альметьево в Елабужском районе. Фото: МЧС Татарстана

Среди возможных причин трагедии рассматриваются следующие: ошибка пилотирования, отказ техники и непогода.

- Для ликвидации происшествия были привлечены от РСЧС 12 человек и 5 единиц техники, - говорят в МЧС Татарстана.

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