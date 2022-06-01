Минниханов и Патрушев посетили Тетюшский механический завод и познакомились с его работой

Гости также ознакомились с производимой там продукцией. Фото: пресс-служба Тетюшского района

В среду, 1 июня, глава Татарстана Рустам Минниханов и секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев посетили Тетюшский механический завод. О работе предприятия им рассказал его директор Сергей Федотов.

На данный момент на заводе работают 130 человек, которые изготавливают 8,3 тысячи различных детей для вертолетов всех модификаций, среди которых штуцеры, вилки, наконечники, нипели и втулки. В 2021 году валовый выпуск продукции был увеличен на 23%.

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