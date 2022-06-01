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Общество1 июня 2022 10:23

Новым замглавы Минцифры Татарстана стал Рустам Хидиятуллин

Ранее он был директором по развитию бизнеса в одной из групп компаний
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июня на должность замглавы Минцифры Татарстана назначен Рустам Хидиятуллин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Прошлый замглавы Минцифры Татарстана Радик Гисмятов в феврале перешел на должность замглавы МЧС региона. До назначения на освободившуюся должность Хидиятуллин почти 12 лет был директором по развитию бизнеса в одной из групп компаний.

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