Новым замглавы Минцифры Татарстана стал Рустам Хидиятуллин

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 1 июня на должность замглавы Минцифры Татарстана назначен Рустам Хидиятуллин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Прошлый замглавы Минцифры Татарстана Радик Гисмятов в феврале перешел на должность замглавы МЧС региона. До назначения на освободившуюся должность Хидиятуллин почти 12 лет был директором по развитию бизнеса в одной из групп компаний.
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