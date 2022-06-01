В Казани водитель трамвая превысил скорость, и один из вагонов сошел с рельсов

Движение маршрута №4 было остановлено на 47 минут. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В среду, 1 июля, на улице Кутуя в Казани трамвай сошел с рельсов. Причина этого в том, что водитель ехал со скоростью 30 км/ч, несмотря на ограничение в 15 км/ч, введенное из-за проведения на участке ремонтных работ.

Из-за схода вагона движение маршрута №4 было остановлено. Спустя 47 минут его возобновили.

- Водитель вагона будет привлечен к дисциплинарным мерам, - сообщают в МУП «Метроэлектротранс».

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