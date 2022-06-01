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Происшествия1 июня 2022 14:00

Жителя Казани будут судить за рассылку порнографии пользователям соцсетей

Среди тех, кому мужчина отправил непристойные фото и видео, были дети
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Свою причастность к преступлениям обвиняемый признал полностью.

Свою причастность к преступлениям обвиняемый признал полностью.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего казанца, который обвиняется в распространении порнографии и совершении развратных действий. Свою причастность к пяти эпизодам преступлений мужчина признал полностью.

По версии следствия, с апреля по август 2020 года обвиняемый, пользуясь фейковой страницей в соцсетях, рассылал незнакомым людям, среди которых были дети, фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом, но в скором времени предстанет перед судом.

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