Жителя Казани будут судить за рассылку порнографии пользователям соцсетей

Свою причастность к преступлениям обвиняемый признал полностью. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего казанца, который обвиняется в распространении порнографии и совершении развратных действий. Свою причастность к пяти эпизодам преступлений мужчина признал полностью.

По версии следствия, с апреля по август 2020 года обвиняемый, пользуясь фейковой страницей в соцсетях, рассылал незнакомым людям, среди которых были дети, фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом, но в скором времени предстанет перед судом.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram