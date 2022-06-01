Пенсионерку из Набережных Челнов обвиняют в избиении мужа до смерти из ревности

Тело потерпевшего было обнаружено в квартире одного из домов 31-го комплекса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартире одного из домов 31-го комплекса Набережных Челнов было обнаружено тело 72-летнего мужчины со следами побоев на теле. Медики установили, что смерть наступила в результате переломов ребер и травматического шока.

По подозрению в преступлении была задержана 68-летняя супруга потерпевшего, которая состоит на учете у врача-психиатра. По версии следствия, пенсионерка ревновала мужа, из-за чего систематически избивала его.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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