Коронавирус подтвердился еще у 121 жителя Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 на данный момент составляет 33,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 121 новый случай COVID-19, госпитализировали 71 зараженного и выписали 283 переболевших вирусом человек. Такие цифры в среду, 1 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Заметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился у 150 196 жителей республики, 145 577 из которых выздоровели, а 1 995 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 33,9%.

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