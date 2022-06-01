За девять лет квартиры в Татарстане получили более трех тысяч сирот

До 2020 года сиротам в республике выдавали по 300 квартир в год, а с 2020 года - по 600. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За последние девять лет, с 2013 года, Госжилфонд Татарстана выдал жилье 3 363 сиротам. Нуждающиеся получили однокомнантные квартиры с чистовой отделкой в соципотечных домах в различных городах и районах республики, говорят в пресс-службе ведомства.

Напомним, что до 2020 года сиротам в регионе выдавали по 300 квартир в год, а с 2020 года - по 600.

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