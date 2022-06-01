Амиль, Иоланта и Милания: какие еще необычные имена казанцы дают своим детям

Самый маленький ребенок появился на свет с весом в 700 граммов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю с 23 по 29 мая в Казани родились 367 детей: 214 мальчиков и 153 девочки. Чаще всего родители называли новорожденных такими именами, как Александр, Марк, Матвей, Ян, Виктория, Злата, София и Ясмина, но были и более оригинальные варианты. Так, например, на свет появились Альмир, Амиль, Ильхан, Радислав, Иоланта, Зифа, Лика, Милания.

Самый маленький ребенок прошлой недели родился с весом в 700 граммов, самый крупный - 4 850 граммов, говорят в Управлении ЗАГС города.

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