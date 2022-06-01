Переезд в дом пойдет на пользу нашим детям»: в Татарстане возобновилась выдача сельской ипотеки

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Жители Татарстана вновь могут на льготных условиях приобрести дом в сельской местности. Сельскую ипотеку в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» выдает Россельхозбанк. Льготная ипотека возобновлена после выделения субсидий Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Финансовые средства теперь можно направить на индивидуальное жилищное строительство или на покупку уже готового загородного дома с участком.

Семья Галимовых с Тюлячей – одна из первых, кто приобрел в этом году дом по сельской ипотеке. Как рассказала Гульназ Галимова, они с мужем – педагоги, работают в местной школе. Раньше жили с родителями, но молодая семья всегда мечтала о частном доме. Теперь же Галимовы живут в новом доме в родном селе Тюлячи, благо и любимая работа по соседству.

- В первую очередь переезд в частный дом пойдет на пользу нашим маленьким детям, их у нас двое, первому – три года, младшему ¬– 1 год. С мужем посоветовались и решили, что детям пойдет на пользу расти и развиваться в доме. Пока маленькие, смогут погулять во дворе, станут постарше, будут и снег чистить, и помогать по хозяйству, а главное – поменьше сидеть в гаджетах. Кроме того, здесь им обеспечена и безопасность от транспортных средств и посторонних, – поделилась впечатлениями Гульназ Галимова.

Сейчас новоиспеченные хозяева занимаются благоустройством жилого помещения, покупают мебель, технику, со временем планируют построить баню, гараж, беседку и разбить небольшой сад.

- Сельская ипотека уже показала свою востребованность. За время действия данной программы более 2,5 тысяч татарстанских семей смогло улучшить жилищные условия и приобрести недвижимость в сельской местности. Особенно радует то, что среди наших клиентов очень много молодых семей, для которых это первое собственное жилье. Ну а процентная ставка является для них главным преимуществом сельской ипотеки, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Оформить сельскую ипотеку можно под 3% годовых.

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