1 июня «КП-Казань» проведет прямой эфир с Айгуль Мирзаяновой

В среду, 1 июня, в 15:00 на сайте «КП-Казань» состоится прямой эфир с Айгуль Мирзаяновой. Космоэнергет, сертифицированный ведущий OSHO медитаций, телеведущая, журналист, бизнесвумен и PR-эксперт в одном лице станет одним из гостей проекта «Ньюсмейкер».

Айгуль Мирзаянова ответит на вопросы «Комсомолки» и ее читателей, а также поделиться тем, что считает сейчас особенно важным.

Отметим, что «Ньюсмейкер» - проект, в рамках которого «КП-Казань» говорит с интересными людьми на актуальные темы. Среди спикеров есть депутат Госсовета Татарстана Рузиля Тимергалеева и директор Татарстанского регионального филиала «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram