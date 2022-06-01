За 10 лет число многодетных семей в Татарстане выросло на 66%

Церемония награждения состоялась в Казанском Кремле. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Международный день защиты детей в Казани состоялось награждение многодетных семей медалью «Родительская доблесть». Награду получили пять супружеских пар, которые воспитывают семерых и более детей.

В своей поздравительной речи глава Татарстана Рустам Минниханов заметил, что за последние 10 лет число многодетных семей в республике выросло на 66%.

- Вы являетесь достойным примером укрепления авторитета института семьи, вносите большой вклад в повышение престижа отцовства и материнства, - сказал он в адрес многодетных родителей. - Желаю вам большого семейного счастья, благополучия, взаимопонимания и душевного комфорта.

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