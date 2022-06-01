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Общество1 июня 2022 7:01

В Татарстане будет жаркий июнь, начиная с первых его дней

К концу текущей рабочей недели в республике прогнозируется до +28 градусов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На количество осадков аномальная температура воздуха это не повлияет.

На количество осадков аномальная температура воздуха это не повлияет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июнь в Татарстане обещает быть жарким - среднемесячная температура воздуха будет на полградуса выше нормы. На количество осадков это не повлияет, говорят в Гидрометцентре республики.

Заметим, что погода в регионе будет жаркой с самых первых чисел. Так, например, ночью на 2 июня, ожидается от +7 до +12, а днем - от +22 до +27. Обильных дождей, равно как и сильного ветра, не будет.

В пятницу, 3 июня, ночью ожидается от +9 до +14 градусов, днем - от +23 до +28. Преимущественно без осадков и с умеренным ветром.

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