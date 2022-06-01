Торговый комплекс «Алтын-Т» в Казани выставлен на продажу за полмиллиона рублей

Информация о продаже появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Помещение оптово-розничного торгового комплекса «Алтын-Т» на Сибирском тракте в Казани выставлено на продажу. За объект площадью более 6,3 тысячи квадратных метров продавец хочет 490 миллионов рублей.

Такую цену продавец объясняет тем, что Сибирский тракт ведет на федеральную трассу М7 и к таким крупным жилым массивам, как Нагорный и Дербышки, вследствие чего создается высокоинтенсивный автомобильный трафик. Более того, вокруг «Алтын-Т» есть административные здания, производственные корпуса, образовательные учреждения и жилые дома, что также увеличивает число потенциальных покупателей.

Помещения комплекса сданы в аренду.

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