В Казани открылась выставка наивной живописи «Я родился весной…»

Дмитрий Бухров «Мастер и Маргарита», 2022.

В Музее Горького и Шаляпина открылась выставка «Я родился весной…». Там представлены картины современных российских художников – представителей наивного искусства. Проект посвящен 160-летию со дня рождения классика наивной живописи Нико Пиросмани.

Посетители могут увидеть портреты, пейзажи, натюрморты, сюжетные сцены. Выставка способна вдохновить тех, кто хотел бы начать рисовать, но боится начать.

Мастера наивной живописи – наследники народных традиций, местного фольклора. Они не имеют профессионального образования. Как правило, работают интуитивно, в «детской» манере. Но при внешней простоте их картины несут в себе глубокие, выстраданные мысли, жизненный опыт, мудрый взгляд на мир.

Выставка «Я родился весной…» посвящена юбилею классика наивной живописи Нико Пиросмани (1862-1918). Талантливый самоучка, он брал краски и рисовал искренне, как это делают дети. Его первыми работами вдохновились русские авангардисты, и картины Нико показали в Москве на выставке «Мишень» в 1913 году.

Жизнь Нико Пиросмани стала сюжетом для песни «Миллион алых роз». Из любви к французской певице Маргариты де Севр художник продал все свое небогатое имущество, а потом жил и умер в нищете. Но спустя полвека после его смерти в Лувре выставили портрет Маргариты де Севр кисти Пиросмани.

Живопись не принесла ему достатка, но обессмертила его. Во всем мире известно художественное направление – наивное искусство; оно представлено в многочисленных музеях и галереях. Фестивальное движение поклонников наивного искусства действует в Словакии, Словении, Польше, Италии, Испании, Латинской Америке, других уголках планеты.

Выставка «Я родился весной…» организована Союзом художников Татарстана. В ней участвуют Дмитрий Бухров (Москва), Любовь Сивко (Октябрьский, Башкортостан), группа живописцев из Перми, татарстанские художники – Сергей Максимов, Виктор Тимофеев, Рашид Тухватуллин, Альберт Шаобиев, Альфрид Шаймарданов и Гульнара Шакирова.

Выставка будет работать до 10 июля.

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