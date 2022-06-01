Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2022 5:44

В результате пожара в бане в казанском СНТ «Фотон» пострадал мужчина

Он получил термические ожоги кистей рук
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Площадь возгорания составила около двух квадратных метров.

Площадь возгорания составила около двух квадратных метров.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 16:37 во вторник, 31 мая, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в казанском СНТ «Фотон». Там загорелось потолочное перекрытие частной бани на 24-м участке. Огонь бушевал на площади порядка двух квадратных метров, сообщает МЧС Татарстана.

В результате пожара пострадал 55-летний мужчина. Он получил термические ожоги кистей рук и был госпитализирован.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram