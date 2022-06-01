В результате пожара в бане в казанском СНТ «Фотон» пострадал мужчина

Площадь возгорания составила около двух квадратных метров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 16:37 во вторник, 31 мая, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в казанском СНТ «Фотон». Там загорелось потолочное перекрытие частной бани на 24-м участке. Огонь бушевал на площади порядка двух квадратных метров, сообщает МЧС Татарстана.

В результате пожара пострадал 55-летний мужчина. Он получил термические ожоги кистей рук и был госпитализирован.

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