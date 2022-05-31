В Казани театр Тинчурина запустил новую лабораторию драматургов «Соф(т) татарча»

Фото: пресс-служба театра Тинчурина

31 мая в Литературном музее Габдуллы Тукая состоялась встреча драматургов и журналистов с главным режиссером Тинчуринского театра Туфаном Имамутдиновым и директором данного учреждения Гузель Тухватовой. Тинчуринский театр совместно с музеем Тукая начал новую лабораторию драматургов «Соф(т) татарча»

Встреча была посвящена литературной лаборатории драматургов «Соф(т) татарча». Лаборатория приурочена Году цифровизации в Татарстане. Главная тема проекта – отношение старшего поколения татар с цифровой техникой и новыми технологиями.

По итогам отбора лучшего из всех представленных пьес на сцене Тинчурина планируется премьера в новом театральном сезоне, заявил главный режиссер театра, куратор лаборатории драматургов «Соф(т) татарча» Туфан Имамутдинов.

- В пьесе должны участвовать пять персонажей старшего поколения, если требуется, можно еще добавить двух молодых людей. Робот обязательно должен быть одним из главных героев. Желательно текст должен быть на татарском языке, но если произведение будет на русском, мы его переведем. Объявление результатов отбора состоится 15 сентября – в день открытия нового театрального сезона в Тинчуринском театре, – рассказал режиссер Туфан Имамутдинов.

Робот по имени Апуш в Тукаевском музее появился в 2018 году. Он ведет экскурсии на трех языках (татарский, русский, английский), выступила директора музея имени Тукая Гузель Тухватова.

- У Апуша нет эмоций, но есть монитор, где можно транслировать фото и видеоматериалы. Апуш может двигаться и даже поднимать руки. Все это нужно учитывать, когда будете писать сценарий. Мы загрузили в него программы, которые связаны с жизнью и творчеством поэта Г.Тукая. Апуш – первый робот, разговаривающий на татарском языке. Но можно дополнить любыми программами, которые требуются, – отметила директор музея Гузель Тухватова.

После встречи состоялась презентация робота Апуша драматургам и журналистам.