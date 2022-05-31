На главном пляже Набережных Челнов за порядком будут следить полиция и видеокамеры

Спасатели на нем будут дежурить с 8.00 до 20.00. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах на пляже набережной Табеева установили видеокамеры слежения и организовали дополнительное дежурство полиции. 31 мая представители управления ЖКХ города и сотрудники ГИМС провели приемку пляжа. В том числе были осмотрены буйки и спасательные вышки, на которых будет вестись дежурство с 8.00 до 20.00.

В преддверии купального сезона, который в Татарстане стартует 1 июня, на набережной Табеева убрали мусор, в том числе в воде и на дне. В ближайшее время на пляж завезут более 10 грузовиков речного песка.

Как и в 2021 году в Набережных Челнах официально откроют пляж на набережной Табеева и на базе отдыха «Лесная сказка», на остальных можно будет только отдыхать у воды, но не купаться.

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