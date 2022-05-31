В Казани из-за строительства метро частично ограничат движение по улице Сахарова

Ограничения будут вводить поэтапно. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В столице Татарстана будет ограничено движение транспорта по улице Сахарова. Так возле дома №21 проезд будет закрыт с 3 по 10 июня. А с 3 по 31 июля будут недоступны тротуары возле домов №21 и 25. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Там, отметили, что вводимые ограничения связаны с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram