1 июня в Казани детей на смотровую площадку «Чаши» будут пускать бесплатно

Площадка работает с 10.00 до 22.00. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В эту среду, 1 июня в честь Дня защиты детей в столице Татарстана ребята в возрасте до 18 лет смогут бесплатно посетить смотровую площадку на крыше Центра семьи «Казан» - «Чаши», сообщила своем Telegram-канале Дирекция парков и скверов города.

Отметим, что данная смотровая площадка работает с 10.00 до 22.00.

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