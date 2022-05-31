Прожиточный минимум на душу населения в Татарстане вырастет до 11,8 тысячи рублей

Проект соответствующего постановления подготовило Минтруда республики. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 июня прожиточный минимум в расчете на душу населения в Татарстане вырастет на 1 075 рублей - до 11 823 рублей. Проект соответствующего постановления опубликован на официальном портале правительства республики.

Согласно документу, с лета прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе повысится с 11 724 до 12 896 рублей, пенсионеров - с 9 250 до 10 175 рублей, а детей - с 10 433 до 11 476 рублей.

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