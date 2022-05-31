Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 мая 2022 14:00

В Татарстане глава сельского поселения подозревается в получении взятки путем угроз

По версии следствия, женщина буквально вынудила одну из местных фирм отремонтировать ей автомобиль
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

58-летняя глава Новоникольского сельского поселения Альметьевского района подозревается в получении взятки. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемая потребовала от одной из фирм, работающих на территории поселения, починить ей автомобиль Fiat. В противном случае она угрожала создать препятствия в их работе.

Кроме того, утверждается, что женщина, используя свое служебное положение, потребовала от потерпевшего прекратить демонтаж одного из его помещений фирмы и даже обратилась в надзирающие органы для инициирования проверок.

- В результате директор фирмы с помощью третьих лиц произвел ремонт служебного автомобиля на сумму 98 тысяч рублей, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram