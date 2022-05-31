В Татарстане глава сельского поселения подозревается в получении взятки путем угроз

Возбуждено уголовное дело. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

58-летняя глава Новоникольского сельского поселения Альметьевского района подозревается в получении взятки. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемая потребовала от одной из фирм, работающих на территории поселения, починить ей автомобиль Fiat. В противном случае она угрожала создать препятствия в их работе.

Кроме того, утверждается, что женщина, используя свое служебное положение, потребовала от потерпевшего прекратить демонтаж одного из его помещений фирмы и даже обратилась в надзирающие органы для инициирования проверок.

- В результате директор фирмы с помощью третьих лиц произвел ремонт служебного автомобиля на сумму 98 тысяч рублей, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Расследование уголовного дела продолжается.

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