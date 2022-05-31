Хедлайнером гастрономического фестиваля в Казани станет Найк Борзов

Найк Борзов - советский и российский рок-музыкант, поэт, певец и автор песен. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что хедлайнером гастрономического фестиваля, который состоится в Казани 4 июня, станет рок-музыкант Найк Борзов. Об этом в ходе прямого эфира заявил глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

Напомним, мероприятие будет проходить на озере Лебяжье с 10:00 до 20:00. Все это время на территории будут работать более 30 фудтраков. Кроме как поесть и послушать концерт участники мероприятия смогут посмотреть водное шоу с фонтанами.

Инициаторами фестиваля выступили предприниматели столицы Татарстана.

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