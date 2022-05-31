Подписано соглашение об установлении границы между Татарстаном и Башкортостаном

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Во вторник, 31 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым. В Казанском Кремле они подписали соглашение об установлении местоположения границы между республиками. Кроме того ими был заключен план мероприятий на 2022-2024 года по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Рустам Минниханов поблагодарил Радия Хабирова за внимание ко взаимодействию и заявил, что всегда рад видеть его в Татарстане.

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