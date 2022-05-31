На набережной озера Кабан в Казани заработал самый большой фонтан в городе

Процесс расконсервации объекта занял несколько дней. Фото: Денис Городийко

Во вторник, 31 мая, на набережной озера Нижний Кабан начал работать самый большой в Казани фонтан. Процесс его расконсервации занял несколько дней. Объект будет радовать горожан и туристов до осени.

Плавающий фонтан на набережной был открыт в 2007 году. Он оборудован 24 насосами, 42 светильниками и 16 разбрызгивателями.

Всего же летом в столице Татарстана будут работать 24 фонтана.

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