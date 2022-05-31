В Чебоксарах спасатели помогли птенцам дикой утки, которые упали в сливной коллектор

Птицы не пострадали. Фото: Чувашская республиканская аварийно-спасательная служба

Вечером в понедельник, 30 мая, на Чебоксарской набережной в сливной водный коллектор упали птенцы дикой утки. Так как самостоятельно выбраться наружу птицы не могли очевидцы вызвали на место спасателей.

Прибывшие спасатели спустились в сливной коллектор с помощью альпснаряжения, достали птенцов на поверхность и передали их маме-утке. Птицы не пострадали и благополучно поплыли дальше, говорят пресс-службе Чувашской республиканской аварийно-спасательной службы.

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