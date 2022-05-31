Казань может лишиться возможности согласовывать проекты застройки города

Изменения в Градостроительном кодексе России могут начать действовать с 1 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин решил упразднить процесс согласования проектов застройки с муниципалитетами, в том числе с Казанью. Соответствующий момент имеется в пакете поправок к Градостроительному кодексу страны, которые могут начать действовать уже с 1 сентября.

Возможность согласования архитектурно-градостроительного облика города может остаться только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, сообщает «БизнесOnline».

Отметим, что на данный момент в Казани согласованием проектов застройки занимается Управление архитектуры и градостроительства города.

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