Каждый десятый казанец планирует потратить на летний отпуск не более 25 тысяч рублей

Более половины жителей столицы Татарстана планирует отдохнуть в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опрос жителей Казани показал, что более половины горожан - 51% - планирует отдохнуть грядущим летом в России. Для этого они чаще всего выбирают Анапу (26%), Сочи (22%) и Геленджик (21%).

Те же, кто хочет отправиться за границу, предпочитают в большинстве своем Турцию (11%), ОАЭ (8%) и Египет (7%), говорят аналитики Яндекс Путешествий. 55% опрошенных казанцев собираются отдыхать две недели, 13% - одну.

Каждый десятый горожанин рассчитывает уложиться в сумму до 25 тысяч рублей, но есть и те, кто готов потратить больше: до 50 тысяч рублей (35%) и до 100 тысяч рублей (36%).

Лишь 3% жителей столицы Татарстана признались, что вообще не планируют отдыхать этим летом.

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