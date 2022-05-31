Рустам Минниханов занял 40 место в рейтинге глав субъектов России по отношению к системе распространения прессы

Президент Татарстана набрал 46 баллов по пяти показателям. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Союз предприятий печатной индустрии подготовил рейтинг руководителей субъектов России по отношению к системе распространения печатных СМИ по итогам 2021 года. Руководителей субъектов оценивали по следующим показателям:

- уровню обеспеченности населения торговыми объектами, продающими газеты и журналы;

- уровню арендных ставок для объектов по распространению прессы;

- ассортиментной свободе объектов по распространению периодической печати;

- наличию региональных программ по поддержке распространительского бизнеса;

- административному регулированию рынка распространения печатных СМИ.

В топ-10 вошел экс-руководитель Марий Эл Александр Евстифеев, набравший 63 балла. Глава Чувашии Олег Николаев занял 31 место с 50 баллами. Президент Татарстана Рустам Минниханов расположился на 40 строчке с 46 баллами. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, который был назначен на должность 4 октября 2021 года, успел набрать 36 баллов и занять 63 место.

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